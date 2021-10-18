В Нижнем Тагиле заметили стаю диких кабанов

Животные побегали по проезжей части, а затем отправились к ТЦ.

Жители Нижнего Тагила заметили стаю диких кабанов. Об этом информирует портал Е1.

По данным сетевого издания, дикие животные бежали на перекрестке Черноисточинского шоссе и Октябрьского проспекта, а затем направились в сторону одного из городских торговых центров.

В конце сентября текущего года автомобилисты заметили семейство кабанов на Выборгском шоссе. Животные, не торопясь, переходили четырехполосную дорогу.

Ранее в Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов спасли раненого медвежонка.

Видео: ВК/Инцидент Нижний Тагил