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В Нижнем Тагиле заметили стаю диких кабанов

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Животные побегали по проезжей части, а затем отправились к ТЦ.

Жители Нижнего Тагила заметили стаю диких кабанов. Об этом информирует портал Е1.

По данным сетевого издания, дикие животные бежали на перекрестке Черноисточинского шоссе и Октябрьского проспекта, а затем направились в сторону одного из городских торговых центров.

В конце сентября текущего года автомобилисты заметили семейство кабанов на Выборгском шоссе. Животные, не торопясь, переходили четырехполосную дорогу. 

Ранее в Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов спасли раненого медвежонка.

Видео: ВК/Инцидент Нижний Тагил

Теги: дикие кабаны, кабаны в городе, нижний тагил
Категории: Новости России, Лента новостей,

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