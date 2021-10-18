В Нижнем Тагиле заметили стаю диких кабанов

Жители Нижнего Тагила заметили стаю диких кабанов. Об этом информирует портал Е1.
По данным сетевого издания, дикие животные бежали на перекрестке Черноисточинского шоссе и Октябрьского проспекта, а затем направились в сторону одного из городских торговых центров.
В конце сентября текущего года автомобилисты заметили семейство кабанов на Выборгском шоссе. Животные, не торопясь, переходили четырехполосную дорогу.
Ранее в Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов спасли раненого медвежонка.
Видео: ВК/Инцидент Нижний Тагил
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