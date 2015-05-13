В Северной Осетии полицейские спасли раненого медвежонка

Возраст детеныша составляет примерно восемь месяцев.

В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов спасли раненого медвежонка. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Полицейские обнаружили зверя на участке Военно-Грузинской дороги в ходе патрулирования, медвежонок был напуган и бегал по проезжей части. Для его поимки было принято решение частично перекрыть трассу.

Специалисты выявили у медвежонка повреждение головы и лапы. После обследования ветеринарами его передали в Центр реабилитации диких животных. Там сообщили, что возраст детеныша составляет примерно восемь месяцев. В настоящее время жизни и здоровью животного ничего не угрожает.

Отмечается, что скоро медвежонка переведут в большой вольер с импровизированной берлогой, где он сможет провести зиму в спячке. Вечной будет рассматриваться вопрос о дальнейшей судьбе зверя.

Ранее в Орле медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика.

Видео: МВД России