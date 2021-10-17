В Орле медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика

Между манежем и зрительскими местами не было никакого ограждения.

В городе Орел медведь набросился на ассистентку дрессировщика. Об этом информирует издание "Орловские новости".

Инцидент произошел 16 октября во время циркового представления с двумя медведями. При показе номера один из хищников внезапно вцепился в руку женщины. Ей на помощь поспешил дрессировщик и еще один сотрудник цирка. Вскоре зверя удалось оттащить от артистки.

Позже выяснилось, что ассистентка дрессировщика выступала в представлении будучи беременной. В настоящее время она находится в медицинском учреждении.

Отмечается, что в ходе представления между манежем и зрительскими местами не было какого-либо ограждения.

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Видео: ВК/ЧП и ДТП Орёл