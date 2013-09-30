В Индии дикий зверь начал охоту на человека.

В Индии 55-летняя женщина тростью отбилась от леопарда. Об этом рассказали журналисты британского издания The Daily Mail. В СМИ уточнили, что инцидент произошел с жительницей Мумбаи около леса Аари. Пострадавшей стала Нирмаладеви Сингх. Камеры видеонаблюдения засняли, как за спиной индианки показывается дикое животное. В это время "жертва" сидела в собственном саду около дома.

Спустя пару секунд зверь атаковал человека. Женщина не стала паниковать и отбилась от врага при помощи трости. Когда палка попала леопарду по голове, тот отступил.После этого животное предпочло скрыться в лесу.

Глава местного департамента лесного хозяйства Гаджанан Хайр объяснил, что на индианку напала взрослая особь, судя по следам, оставшимся на теле жертвы. Случай нападения леопарда на человека является вторым в регионе за последнее время.

В национальном парке "Земля леопарда" гималайский медведь попал на видео.

Фото и видео: The Daily Mail