В Росприроднадзоре объяснили, по какой причине кабаны прибегают в Петербург

Недавно стадо этих животных заметили в Лисьем Носу.

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу объяснили, по какой причине кабаны из области прибегают в город.

Недавно стадо этих животных заметили в Лисьем Носу в Петербурге. Судя по кадрам, в группе более 10 особей.

Рядом располагаются несколько особо охраняемых природных территорий регионального значения, на них и обосновываются дикие кабаны.

Побудить кабанов к перемещению могло снижение кормовой базы на месте, где обосновалось стадо. Также вынужденное расселение происходит в направлении от высоких к низким плотностям популяции. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

Кроме того, перемещениям способствует снижение высоты снежного покрова, который в настоящее время в лесном массиве в границах города составляет от 10 до 12 сантиметров.

Кабан может представлять опасность для человека, поэтому не стоит приближаться к животному, если оно замечено на дачном участке. Также запрещено прикармливать зверя и приближаться к больным и мертвым животным. Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу

В управлении владельцев участков попросили содержать придомовую территорию в чистоте.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком