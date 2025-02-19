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В Росприроднадзоре объяснили, по какой причине кабаны прибегают в Петербург

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Недавно стадо этих животных заметили в Лисьем Носу.

В пресс-службе Росприроднадзора по Северо-Западу объяснили, по какой причине кабаны из области прибегают в город.

Недавно стадо этих животных заметили в Лисьем Носу в Петербурге. Судя по кадрам, в группе более 10 особей. 

Рядом располагаются несколько особо охраняемых природных территорий регионального значения, на них и обосновываются дикие кабаны. 

Побудить кабанов к перемещению могло снижение кормовой базы на месте, где обосновалось стадо. Также вынужденное расселение происходит в направлении от высоких к низким плотностям популяции. 

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу 

Кроме того, перемещениям способствует снижение высоты снежного покрова, который в настоящее время в лесном массиве в границах города составляет от 10 до 12 сантиметров. 

Кабан может представлять опасность для человека, поэтому не стоит приближаться к животному, если оно замечено на дачном участке. Также запрещено прикармливать зверя и приближаться к больным и мертвым животным. 

Пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу 

В управлении владельцев участков попросили содержать придомовую территорию в чистоте. 

Видео: Telegram / Петербург с огоньком 

Теги: дикие кабаны, лисий нос, росприроднадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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