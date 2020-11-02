В Нижнем Тагиле задержали экс-оперативника, который раскрыл дело хоккеистов-убийц

Пока неизвестно, в чем его обвиняют.

В Нижнем Тагиле был задержан бывший оперативник Руслан Белоконный, которого уволили из органов после раскрытия дела о банде хоккеистов-убийц в 2020 году. Об этом пишет издание E1.RU.

По словам адвоката Белоконного, его задержали 12 мая сроком на двое суток. Следственный комитет пока не выдвинул ему официальных обвинений, однако известно, что бывший опер находится в статусе подозреваемого.

Защитник Белоконного отметил, что протокол в отношении его подзащитного составлен следователем по особо важным делам.

По данным издания, Руслан Белоконный в 2020 году раскрыл дело о похищении и убийстве ребенка, которое было совершено в 2003 году. К этому оказалась причастна хоккеисты, которые были членами преступной группировки "Фортуна". Сообщается, что после раскрытия дела Белоконного обвинили в фальсификации данных, уволили из органов и привлекли к уголовной ответственности.

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Фото: Piter.tv