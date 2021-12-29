В Нижнем Новгороде завели дело после ЧП с газом в жилом доме

В результате хлопка газа пострадал мужчина.

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело после чрезвычайного происшествия с газом в жилом доме. Вечером 3 февраля в регионе зафиксирован хлопок газовоздушной смеси в многоквартирном пятиэтажном здании по проспекту Ленина. Пострадавшим при инциденте считается местный житель. Речь идет о мужчине 1975 года рождения. Сейчас пациент госпитализирован в больницу с повреждением 80% тела (ожогами).

По факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ. пресс-служба СК РФ по региону

Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства инцидента. На месте работают специалисты. Фигуранты подозреваются по статье за оказание услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.

В отношении ректора Смоленского университета спорта возбуждено еще одно дело.

Фото и видео: Telegram / LiveCorr