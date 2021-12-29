В отношении ректора Смоленского университета спорта возбуждено еще одно дело

Должностное лицо предоставляло в аренду помещения общежития вуза бизнесменам, но университет не получал за это деньги.

В отношении ректора Смоленского государственного университета спорта возбуждено еще одно уголовное дело. Об этом сообщили представители Следственного комитета РФ на собственном YouTube-канале. В рамках оперативных мероприятий специалисты узнали о новом преступном эпизоде. Речь идет о том, что на 15 этаже общежития вуза располагается помещение, которое использовалась под предоставление коммерческих услуг. В двухкомнатной квартире супруга подозреваемого занималась предпринимательской деятельностью.

Напомним, что в отношении мужчины ведется расследование по статье за злоупотребление должностными полномочиями. По версии обвинения, в период с 2015 год по декабрь 2021 года руководитель высшего учебного заведения предоставил жене и невестке помещения в общежитии для ведения бизнеса. Однако доход от деятельности государственное учреждение не получало за аренду имущества.

В Сланцах собака охраняла труп хозяина в сугробе.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

