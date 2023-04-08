Пострадали двое из находившихся на них семи человек.

В Нижнем Новгороде столкнулись два катера. Об этом сообщили в пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в ночь на 25 августа на реке Волга вблизи Стрелки. По предварительной информации, катер "Bayliner 2052" столкнулся с катером "Larson 176". Пострадали двое из находившихся на них семи человек. Их госпитализировали в больницу. Проводится доследственная проверка.

Ранее мы сообщали, что на МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей.

Видео: ВКонтакте / Центральное МСУТ СК России