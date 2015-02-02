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На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей

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Пострадало как минимум пять машин.

На МКАД грузовик на полной скорости въехал в колонну автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Инцидент произошел вечером 18 августа на 45-м километре МКАД. Водитель грузовика не справился с управлением и въехал в  колонну автомобилей, стоящую перед съездом. Пострадало как минимум пять машин. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы сообщали, что в массовом ДТП с мусоровозом на Кубани погибли три человека.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно

Теги: автомобили, грузовик, дтп, мкад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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