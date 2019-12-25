Ирина Славина - главный редактор издания "Коза Пресс".

В Нижнем Новгороде простились с погибшей журналисткой Ириной Славиной. Церемония прошла в Доме ученых, пишет ТАСС.

Отмечается, что проститься с журналисткой издания Koza.press пришли коллеги, друзья, представители региональной власти. Многие из них принесли цветы.

Ирина Славина - главный редактор издания "Коза Пресс". Она погибла около здания МВД. Помочь пострадавшей попытались прохожие. Позже в местных СМИ появились данные о том, что за день до трагедии к жертве приходили с обыском следователи. В СК РФ заявили, что Славина проходила по делу свидетелем и не обвинялась в рамках уголовного дела.

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