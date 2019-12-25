Москалькова призвала тщательно разобраться в причинах смерти нижегородской журналистки

Татьяна Москалькова призвала тщательно разобраться в причинах суицида нижегородской журналистки. Об этом уполномоченная по правам человека написала в собственном аккаунте в Instagram. Чиновница заметила, что уход из жизни следует считать "уходом от борьбы за свои права".
В любом случае уход из жизни - это уход от борьбы за свои права. Трудно понять человека, который отдал богом данную жизнь из-за обиды на государство. Ни одна обида не стоит такой цены
Татьяна Москалькова, омбудсмен
Ранее в следственном управлении Следственного комитета России по региону заявили, что назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Славиной.
Напомним, что главный редактор издания "Коза Пресс" погибла около здания МВД. Женщина загорелась. Помочь пострадавшей попытались прохожие. Позже в местных СМИ появились данные о том, что за день до трагедии к жертве приходили с обыском следователи. В СК РФ заявили, что Славина проходила по делу свидетелем и не обвинялась в рамках уголовного дела.
Под Новосибирском пенсионерку насмерть сбила электричка.
Фото: Piter.tv
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