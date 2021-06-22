В Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей

Известно, что женщина выехала на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen Tiguan.

В Нижнем Новгороде столкнулись три автомобиля. В результате ДТП погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел 22 июня в 07:30 утра. Очевидцы рассказали правоохранителям, что погибшая женщина была за рулем Hyundai Getz. Она нарушила правила дорожного движения, проехав двойную сплошную со стороны Анкудиновского парка на улице Академика Сахарова. Водитель Volkswagen Tiguan не смог избежать столкновения и зацепил Skoda Octavia.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Кроме женщины никто не пострадал.

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Видео: ВК/ЧП | ДТП Нижний Новгород