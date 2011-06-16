Полиция остановила работу псевдобанкиров, работавших пять лет в регионе.

В Нижнем Новгороде пресекли незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере. Более 66 миллионов рублей заработали за пять лет криминальной деятельности злоумышленники в Нижегородской области до того момента, пока из не поймали российские правоохранительные органы. Преступная группировка работала в период с января 2019 года по июнь 2024 года. Соответствующее заявление сделали сотрудники местного управления МВД РФ. В социальных сетях официальный представитель полиции Ирина Волк заметила, что злоумышленники разыскивали тех, кто хочет обналичить денежные средства под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары.

Клиенты перечисляли деньги на банковские счета подконтрольных сообщникам организаций. Наличные выдавались заказчикам с удержанием комиссии в размере не менее 16%. пресс-служба МВД РФ

Во время обысков оперативники изъяли более семи миллионов рублей, компьютерную технику, мобильные телефоны, печати организаций, документацию и прочие предметы доказательного значения. По факту незаконной деятельности ведется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа