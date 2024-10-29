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В Адыгее в ходе ночной погони задержан автоугонщик, совершивший ДТП

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Сотрудники ГИБДД задержали мужчину, угнавшего у клиента машину с автомойки.

Российские госавтоинспекторы на территории Адыгеи в ходе ночной погони задержали угонщика транспортного средства, который совершил аварию при попытке скрыться от представителей закона. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ по региону.  Злоумышленником оказался 21-летний иностранный гражданин. Он работает на одной из местный автомоек в городе Майкопе. Оперативники установили, что работник из сферы услуг решил покататься отечественной легковушке, оставленной одним из клиентов. Однако во время его поездки инспекторы подали водителю сигнал о необходимости остановки. Нарушитель никак не отреагировал  на законное требование полицейских, а после увеличил скорость.За ним началась погоня.

Пытаясь уйти от преследования на большой скорости, автомобилист не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части с последующим наездом на дорожный знак и ограждение, после чего был задержан.

пресс-служба МВД РФ

В отношении мужчины составлено пять административных протоколов по различным статьям КоАП РФ. Дополнительно водитель стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 166 УК РФ. В текущий момент он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: адыгея, майкоп, мвд, ночная погоня, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Криминальные происшествия, Новости России,

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