В Нижнем Новгороде пресекли деятельность экстремистского сообщества

Ирина Волк раскрыла подробности задержания преступной группы.

Российские правоохранительные органы совместно с сотрудниками МВД РФ по Нижегородской области пресекли деятельность преступной группы, созданной с целью совершения на территории региона криминальным эпизодам по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она указала, что бандой управлял коллегиальный орган – совет, а у сторонников движения имелась общая касса и помещения для сбора участников.

Сообщники проводили тренировки и собрания, где обсуждали варианты совершения насильственных действий по национальному признаку. пресс-служба МВД РФ

Оперативники установили 15 лиц, которые могут быть причастны к деятельности указанного экстремистского сообщества, включая и предполагаемого организатора. Дополнительно полицейские нашли и изъяли принадлежащую участникам группы компьютерную технику, нацистскую атрибутику и форму, холодное и пневматическое оружие, запрещенную литературу. Ведется уголовное дело ро статье 282.1 УК РФ. Фигуранты расследования отправлены под стражу.

Перед судом предстанет таксист, самовольно отобравший у клиентки деньги за проезд.

Фото и видео: МВД Медиа