Перед судом предстанет таксист, самовольно отобравший у клиентки деньги за проезд

Мужчина по ошибке недополучил деньги за поездку и отыгрался на пассажирке.

Перед судебной инстанцией предстанет таксист, самовольно отобравший у клиентки деньги за проезд. Соответствующий инцидент произошел в декабре 2024 года. Проблема возникла у уроженца ближнего зарубежья 1999 года рождения, который совершил поездку с россиянкой на Казанский вокзал Москвы. Он ошибочно получил от пассажирки оплату, не соответствующую фактической стоимости поездки. Взяв денежную купюру меньшего номинала, молодой человек отсчитал сдачу и уехал с территории столичного железнодорожного вокзала. Уже по дороге следования он понял, что женщина, опаздывавшая на поезд, заплатила ему меньшую сумму, чем должна была в реальности.

После этого он вернулся на вокзал, отыскал пассажирку на железнодорожной платформе и потребовал вернуть недостающие денежные средства. пресс-служба МВД РФ

Таксист препятствовал женщине совершить посадку на поезд. Злоумышленник отобрал у гражданки сумку и забрал из кошелька денежные купюры. Затем он толкнул потерпевшую асфальт. Далее мужчина покинул место происшествия, но сотрудники полиции в кратчайшие сроки вышли на след подозреваемого. Сейчас в отношении водителя ведется уголовное дело по части 2 статьи 330 УК РФ. Фигурант расследования остается под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа