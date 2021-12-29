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В Нижнем Новгороде полиция ищет мужчину, стрелявшего по сосулькам

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Ролик с инцидентом распространился по соцсетям.

Правоохранительные органы по Нижнему Новгороду разыскивают местного жителя, который устроил стрельбу по сосулькам. Наледь находилась на крыше жилого здания в ленинском районе города. По предварительным сведениям, таким образом мужчина помогал коммунальным службам проводить уборку в зимнее время. Ролик с произошедшим распространился по социальным сетям. На кадрах зафиксировано, что подозреваемый достал оружие из машины.

Информация о стрельбе, размещенная в сети интернет, проверяется сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на розыск и установление личности стрелявшего гражданина.

пресс-служба МВД по региону

Петербуржцам рассказали, где установят передвижные камеры видеофиксации на этой неделе.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: мвд, нижний новгород, сосульки, соцсети, стрельба
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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