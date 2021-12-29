Петербуржцам рассказали, где установят передвижные камеры видеофиксации на этой неделе

Инспекторы выносят постановления по делам о правонарушениях после рассмотрения фото- и видеоматериалов.

Петербуржцам рассказали, где будут следить за скоростным режимом с 1 по 6 февраля. Об этом сообщил комитет по информатизации и связи.

Место дислокации передвижных комплексов фото- видеофиксации устанавливает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Адреса публикует Городской мониторинговый центр. Информация о нарушениях передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения. Инспекторы выносят постановления по делам о правонарушениях после рассмотрения фото- и видеоматериалов.

Ранее мы сообщили, что Генпрокуратура готовит предложения об аннулировании ошибочных штрафов с камер для водителей.

Фото: Piter.TV