В Нижнем Новгороде полицейские выявили на оптовом рынке контрафактное топлёное масло

В МВД рассказали об административных делах в отношении бизнесменов.

Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства российских правоохранительных органов по Нижнему Новгороду в ходе проверочных мероприятий на оптовом рынке Канавинского района выявили незаконные факты реализации масложировой продукции с признаками контрафактности. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Оперативники изъяли из трёх торговых точек 519 банок топлёного масла, которые не соответствовали оригинальной продукции.

Выявленный товар был изготовлен кустарным способом, без соблюдения требований к маркировке и качеству изделия, а его состав отличался по цвету и запаху от оригинального. пресс-служба МВД РФ по региону

В отношении трёх индивидуальных предпринимателейведется дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.10 КоАП РФ.

В Пензенской области полицейские пресекли перевозку 10 кг "синтетики" курьером из Подмосковья.

Фото и видео: МВД Медиа