В Нижнем Новгороде нашли третьего пациента с коронавирусом. Известно, что это студент из Ирака. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Студента госпитализировали прямо с вокзала, он не успел выйти в город. Все контактировавшие с ним под медицинским наблюдением.
До этого коронавирус подтвердили у девушки 1993 года рождения. Накануне она вернулась из Милана. Вторая пациентка с коронавирусом прилетела из Германии.
Глеб Никитин уверил жителей Нижегородской области, что правительство предоставляет им самую достоверную информацию о коронавирусе в регионе.
Ранее врач-инфекционист высказался о панике вокруг коронавируса: "Может увеличиться смертность от других заболеваний".
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