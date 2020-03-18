Его госпитализировали прямо с вокзала, он не успел выйти в город.

В Нижнем Новгороде нашли третьего пациента с коронавирусом. Известно, что это студент из Ирака. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Студента госпитализировали прямо с вокзала, он не успел выйти в город. Все контактировавшие с ним под медицинским наблюдением.

До этого коронавирус подтвердили у девушки 1993 года рождения. Накануне она вернулась из Милана. Вторая пациентка с коронавирусом прилетела из Германии.

Глеб Никитин уверил жителей Нижегородской области, что правительство предоставляет им самую достоверную информацию о коронавирусе в регионе.

Ранее врач-инфекционист высказался о панике вокруг коронавируса: "Может увеличиться смертность от других заболеваний".