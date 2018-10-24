В Нижнем Новгороде на детский сад упал кран, крановщик попытался сбежать

В сети опубликовано фото и видео с места происшествия.

Сегодня днем, 24 октября, в Нижнем Новгороде автомобильный кран упал на детский сад.

ЧП произошло во время тихого часа на улице Григорьева в Нижнем Новгороде. Рядом с детским садом шел капремонт крыши, где данный автокран и работал. В один из моментов завалился и упал на детское дошкольное учреждение, где в это время было 115 детей. К счастью, никто не пострадал. Детей из детсада эвакуировали.

Как сообщают в соцсетях, крановщик с места происшествия сбежал, но его вскоре задержала полиция.

Обстоятельства происшествия предстоит выяснить специалистам.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Самары, там на новостройке из-за обрушения опоры упал башенный кран, по некоторым данным в СМИ крановщик от травм скончался в больнице.

Видео: Mash

Фото: ВК, ТНН