В Самаре при обрушении башенного крана пострадал крановщик

В сети появилось видео с места трагедии.

Сегодня утром, 24 октября, в Самаре на новостройке по улице Карла Маркса рухнул башенный кран.

Сообщается, что кран упал на припаркованные автомобили, грузовик и две легковушки. Внутри кабины во время ЧП находился мужчина 34 лет. На опубликованных кадрах видео крановщик еще жив и стонет, слышно, как очевидцы пытаются помочь в ожидании "скорой" и стоны пострадавшего мужчины. Так же можно услышать, что пострадавший не чувствует рук и ног.

В СМИ появилась информация, что пострадавшего не смоги смогли спасти. Мужчина от полученных травм скончался. По информации от следкома мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии.

Следственные органы по данному факту проводят проверку. По предварительным данным, лопнула одна из бетонных опор.

Видео: ВК, Стяжка и штукатурка в Самаре

Фото: СУ СК РФ по Самарской области