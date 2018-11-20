20 пострадавших: В Нижнем Новгороде автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

В сети опубликовано видео с места происшествия.

Сегодня утром, 7 февраля, на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде пассажирский ПАЗ протаранил грузовик "МАН".

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и врезался в грузовик "МАН". Во время столкновения пострадало более 20 человек. В основном у пострадавших легкие травмы, синяки и ушибы. Автобус принадлежит Водоканалу и перевозил рабочих.

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Видео и фото: ВК, Типичный Нижний Новгород

Фото: ВК, Сергей Филиппов