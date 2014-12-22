В Нижне-Свирском заповеднике обновили экотропу "Гагарье болото"

Нижне-Свирский государственный заповедник завершил обновление популярной экотропы "Гагарье болото", значительно улучшив комфорт и безопасность маршрута для туристов.
Важнейшим этапом реконструкции стало полное обновление деревянного настила. Старое покрытие демонтировано и заменено на новое, устойчивое к неблагоприятным погодным условиям. Работы выполнили члены поискового отряда "Свирский рубеж", уложившие около полукилометра прочных деревянных конструкций, гарантирующих удобство передвижения по сложной болотистой местности.
Специалисты отдела охраны заповедника принимали активное участие в проекте, заблаговременно подготовив и обработав строительные материалы, чтобы продлить срок эксплуатации тропы и гармонично интегрировать её в окружающую природу.
Особую признательность руководство заповедника выразило поисковому отряду "Свирский рубеж". Организация известна не только поисковыми работами на территории заповедника, но и активной волонтерской деятельностью, содействуя охране природных ресурсов региона.
Итогом сотрудничества стало появление современной благоустроенной тропы, позволяющей путешественникам насладиться живописными видами природного заповедника в комфортной обстановке.
Ранее мы сообщили о том, что фабрику Матти Пиетинена в Выборге преобразят в общественное пространство.
Фото: Дмитрий Зибнев
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все