Фабрику Матти Пиетинена в Выборге преобразят в общественное пространство

На сегодняшний день ведется разработка проектной документации, завершение которой запланировано на конец текущего года.

Здание фабрики Матти Пиетинена, возведённое в 1899 году в исторической части города, приобрело новую жизнь благодаря группе частных инвесторов. Как сообщает издание "Деловой Петербург", покупку объекта осуществили Сергей Бомбусов и Никита Малороссиянцев в феврале 2025 года.

Сергей Бомбусов обладает богатым опытом реализации крупных строительных и инвестиционных проектов, являясь партнером проекта элитных резиденций "Филатовские резиденции". Его коллега по проекту, Никита Малороссиянцев, представляет собой предпринимателя из Выборга, владеющего инвестиционной и девелоперской компанией "Выборг-инвест", известной проектами реставрации исторических памятников архитектуры.

Инвесторами разработан амбициозный план превращения комплекса в многофункциональное пространство, включающее гостиницу, заведения общественного питания, выставочную площадку, несколько мероприятий-центров, образовательные учреждения, детские и взрослые студии творчества, шоурумы и мастерские местных брендов, книжный магазин, гастрономические павильоны, рекреационные зоны, читальные залы и лекционный зал. В настоящее время инвесторы контролируют территорию площадью около 6 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день ведется разработка проектной документации, завершение которой запланировано на конец текущего года. Начало масштабных строительно-восстановительных работ намечено на весенний сезон 2026 года. Открытие обновленной "Фабрики Матти" будет происходить поэтапно, причем первым объектом станет гостиничный комплекс, ориентировочно вводимый в эксплуатацию весной 2028 года. Завершить весь проект целиком ожидается к 2032 году.

Разработанная концепция получила поддержку городских властей и администрации Выборга, а также финансирование Сбербанка и лабораторию креативных отраслей бизнес-школы Сколково.

Архитектор проекта, партнер бюро Klauzura Дарья Мирошниченко подчеркнула намерение авторов сохранить исторический облик фасадов, одновременно создавая современное функциональное пространство внутри здания.

Ранее мы сообщили о том, что реставрация Большой хоральной синагоги стартовала в Петербурге.

Скриншот: Яндекс Панорамы