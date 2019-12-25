В Нижне-Свирскои заповеднике обнаружили ползующее грибоподобное существо

Физарум активно поедает грибные споры.

В Нижне-Свирском заповеднике было обнаружено редкое существо - физарум многоголовый. Внешне оно выглядит как гриб, но способно перемещаться. Информация об этом появилась в ВК-сообществе заповедника.

По словам специалистов, лесной житель появляется в условиях повышенных тепла и влажности. Он имеет ярко-желтую окраску и довольно хорошо выделяется среди лесного пейзажа.

Размножение физарума происходит с помощью спор. Организм достаточно активно питается, предпочитая органические продукты, например – грибные споры и бактерии.

Передвижение существа происходит осознанно: он ищет оптимальные пути к добыче.

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Фото: ВКонтакте / n_svirsky