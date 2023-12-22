В Нижегородской области задержали нетрезвого водителя питбайка

Ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

В Нижегородской области сотрудники Госавтоинспекции задержали нетрезвого водителя питбайка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, водитель питбайка создавал аварийную обстановку во время движения по дорогам. Он также проигнорировал требования полицейских остановиться. Его задержали сотрудники ДПС. За рулем транспортного средства был 20-летний местный житель, который ранее привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Кроме того, ему никогда не выдавались водительские права.

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Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области