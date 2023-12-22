По данным следствия, житель региона тайно перевез с территории Украины пистолет с боеприпасами, чтобы продать двум гражданам из Армении.

На Ставрополье завершили расследование незаконного оборота пистолета с патронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, два года назад житель Ставрополья тайно перевез с территории Украины пистолет и несколько патронов к нему, чтобы продать двум гражданам из Армении за 70 тысяч рублей. Те перепродали оружие с боеприпасами по цене вдвое выше, однако вышли на покупателя, который действовал в интересах полицейских.

При совершении криминальной сделки все трое были задержаны оперативниками. Возбуждены уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Подольске за разбой и угон машины задержаны двое мужчин.

Видео: ГУ МВД России по Ставропольскому краю