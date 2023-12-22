На Ставрополье завершили расследование незаконного оборота пистолета с патронами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По данным следствия, два года назад житель Ставрополья тайно перевез с территории Украины пистолет и несколько патронов к нему, чтобы продать двум гражданам из Армении за 70 тысяч рублей. Те перепродали оружие с боеприпасами по цене вдвое выше, однако вышли на покупателя, который действовал в интересах полицейских.
При совершении криминальной сделки все трое были задержаны оперативниками. Возбуждены уголовные дела.
Ранее мы сообщали, что в Подольске за разбой и угон машины задержаны двое мужчин.
Видео: ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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