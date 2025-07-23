В Нижегородской области задержали агента СБУ

Мужчина прятал взрывчатые вещества и составлены части беспилотника.

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) задержан на территории Нижегородской области. Соответствующее заявление сделали представители Центра общественных вязей ФСБ России. У подозреваемого мужчины найдены взрывчатые вещества и составные части дрона. Ведется уголовное дело о государственной измене и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств (по статьям 275 и 222.1 УК РФ) Правоохранительные органы установили, что проживая на территории киевского режима, злоумышленник был завербован в 2024 году для осуществления за денежное вознаграждение деятельности, направленной против национальной безопасности России. В России его обучили конспиративным способам связи, обращению со взрывчатыми веществами, а также дали инструкции о способах выполнения заданий и снабдили денежными средствами.

В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность. ЦОС ФСБ РФ

Сейчас фигурант расследования отправлен под стражу. Злоумышленник сотрудничает с государственным обвинением и признал с вою вину.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ РФ