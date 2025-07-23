ФСБ предотвратила теракт на Кубани

Мужчина планировал скрыться в Афганистане.

Гражданин одной из стран Центральной Азии пытался поджечь общежитие нефтеперерабатывающего объекта на территории Краснодарского края коктейлем Молотова. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления российских силовых структур по Кубани. После совершения преступления иностранец планировал отправиться в Афганистан к террористической организации, а сам ролик распространялся бы по социальным сетям.

Установлено, что задержанный по заданию куратора изготовил зажигательные смеси типа "коктейль Молотова" и планировал совершить теракт путем поджога здания общежития одного из нефтеперерабатывающих объектов, а затем выехать в Афганистан для вступления в ряды МТО. пресс-служба УФСБ РФ

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30 ("приготовление к преступлению"), частью 1 статьи 205 ("террористический акт"), частью 2 статьи 205.5 УК России ("организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"). Подозреваемый отправлен под стражу.

ФСБ предостерегла служившего по контракту военного от вступления в РДК*. (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация)

Фото и видео: УФСБ России по Краснодарскому краю