Отслуживший по контракту участник специальной военной операции на Украине из Великого Новгорода после возвращения домой захотел вступить в "Русский добровольческий корпус"* (* - признан террористическим, экстремистским и запрещен в России) и воевать на стороне ВСУ. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления ФСБ по региону.

Несмотря на то, что сведений о фактическом осуществлении фигурантом действий по выезду на территорию Украины для вступления в ряды украинского вооруженного формирования…не выявлено, своими действиями новгородец создал условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России (государственная измена) сооющение ФСБ РФ

В надзорном ведомстве добавили, что мужчина пытался вступить в РДК* (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация) с января 2024 года. В результате новгородцу вынесли предостережение о недопустимости подобных действий. Напомним, что РДК внесен в реестр террористических организаций в декабре 2023 года. Бойцы движения участвуют в сражениях против Вооруженных сил России на стороне киевского режима. Члены движения неоднократно совершали атаки на приграничные российские регионы. В середине июля правоохранительные органы объявили в розыск одного из лидеров РДК.

ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины в ДНР, Ярославской и Липецкой областях.

Фото и видео: УФСБ РФ по региону