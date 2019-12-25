Никитин попросил предпринимателей следить за соблюдением санитарных норм.

В Нижегородской области вернут ряд ограничений по коронавирусу. Такое решение принял губернатор региона Глеб Никитин.

В области вернули обязательный режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями. С 12 октября они смогут оформить больничный.

Работодателям рекомендуют максимально переводить сотрудников на удалённый режим работы. Также их просят проработать изменения в графике, чтобы люди начинали и заканчивали работать в разное время.

Никитин попросил предпринимателей следить за соблюдением санитарных норм, чтобы не допускать временного закрытия, как это было весной. Глава региона отметил, что в торговые залы и транспорт не должны пускать посетителей без масок.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали число регионов с ростом заражений COVID-19.

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