В России регистрируются случаи, когда вирус привезли из заграничного отдыха.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с COVID-19 в России осложняется — количество выявляемых случаев заражения в сутки увеличилось более чем в два раза.

Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

По её словам, в некоторых регионах наблюдается снижение ежесуточного количества заболевших. Однако по всей стране растёт число инфицированных старше 60 лет. Больше всего болеют граждане в возрасте от 30 до 49 лет.

Попова отметила, что в России регистрируются случаи, когда вирус привезли из заграничного отдыха. По её мнению, россияне должны или строго соблюдать имеющиеся санитарные требования — или переходить к ограничениям в рамках режима самоизоляции.

Ранее мы писали, что пандемия снизила заболеваемость кишечными инфекциями в России.

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