Пандемия снизила заболеваемость кишечными инфекциями в России

За 8 месяцев 2019 года официально было зарегистрировано 502 103 случая острых кишечных инфекций.

Во время ограничений, введенных в России из-за коронавируса, заболеваемость острыми кишечными инфекциями снизилась практически в два раза. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

За 8 месяцев 2019 года официально было зарегистрировано 502 103 случая острых кишечных инфекций. В этом году за такой же период выявлено 296 692 случая.

Возбудители кишечных инфекций попадают в организм с едой и водой. Основные причины заболевания – неправильное приготовление блюд или хранение продуктов, несоблюдение правил личной гигиены. Наибольшую опасность представляют многокомпонентные салаты, кондитерские изделия с кремом, так как в таких блюдах возбудители могут даже размножаться.

В Роспотребнадзоре отметили, что лучшая профилактика заболеваемости острыми кишечными инфекциями – частое мытье рук, чистая посуда. Зелень перед употребление советуют держать в солевом растворе 10 минут, а фрукты и овощи мыть как можно тщательнее.

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