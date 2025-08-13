В Нижегородской области вернули ограбленному пенсионеру похищенные злоумышленником деньги

Отмечается, что у пенсионера украли 230 тысяч рублей.

В Нижегородской области полицейские вернули ограбленному пенсионеру похищенные злоумышленником деньги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По данным следствия, в селе Большое Горево двое неизвестных молодых людей похитили у 73-летнего пенсионера 230 тысяч рублей. Ему предлагали купить перфоратор и бензогенератор за 60 тысяч рублей. Когда потерпевший достал деньги, чтобы отсчитать нужную сумму, один из злоумышленников выхватил у него наличность и скрылся на автомобиле.

Возбуждено уголовное дело. Установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 24-летний представитель цыганской народности.

Видео: ГУ МВД России по Нижегородской области