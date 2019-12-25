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В Нижегородской области умерли первые две пациентки с коронавирусом
Вчера, 23:23
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fvbykov

В Нижегородской области умерли первые две пациентки с коронавирусом

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О печальных известиях сообщили в правительстве региона.

В Нижегородской области 5 апреля зафиксированы смерти двух пациенток от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на региональное правительство, погибшим было по 80 и 83 года. У них были хронические заболевания – почечная недостаточность, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца.  Коронавирус спровоцировал осложнения.

Отмечается, что  власти установили контакты пациентов и предприняли необходимые меры профилактики.

Ранее мы сообщали о том, что отделения Пермской краевой клинической инфекционной больницы закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача региона. Причиной этому стало подозрение двух сотрудников учреждения на коронавирус, о чем стало известно 3 апреля. 

Фото: Pixabay

Теги: коронавирус, нижегородская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России,

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