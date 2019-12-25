Пермскую больницу закрыли из-за подозрений на коронавирус у персонала

Теперь в больницу разрешен только прием пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Телеграм-канал "Стоп Коронавирус. Пермь" поделился 5 апреля информацией о том, что отделения Пермской краевой клинической инфекционной больницы закрыты на карантин по предписанию главного санитарного врача региона.

Причиной этому стало подозрение двух сотрудников учреждения на коронавирус, о чем стало известно 3 апреля. Их госпитализировали с признаками пневмонии, возможно заражение коронавирусом COVID-19. В настоящее время ожидаются результаты повторного анализа.

Обследуются все лица, контактировавшие с заболевшими.

Ранее мы сообщали о том, что власти Республики Бурятия приняли решение продлить режим самоизоляции на территории региона до 30 апреля. Уточняется, что в настоящее время идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий.

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