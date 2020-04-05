Режим самоизоляции в Бурятии продлили до 30 апреля

Комментарий по текущей эпидемиологической ситуации дали в республиканском Минздраве.

Власти Республики Бурятия приняли решение продлить режим самоизоляции на территории региона до 30 апреля. Так журналистам ТАСС объявили в пресс-службе правительства республики. Уточняется, что в настоящее время идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий.

Отмечается, что требование социального дистанцирования в 1,5 метра будет сохранено, а также до 30 апреля жителям республики требуется носить при себе паспорт для удостоверения личности.

В Минздраве Республики Бурятия отчитались о ходе проверки местных жителей на коронавирус. Оказалось, что у 383 человек, прошедших тест на вирус – отрицательный результат. Теперь в республике планируется с понедельника открыть еще три лаборатории,а во вторник – четвертую. Туда войдут дополнительная лаборатория в инфекционной больнице, республиканской больнице им. Семашко, центре СПИД и республиканском кожвендиспансере.

Ранее мы сообщали о том, что губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к местным жителям с объявлением о продлении карантинного режима в регионе до 12 апреля. Глава края отметил, что принятию решения способствовали советы от "ведущих медиков-инфекционистов". Они рекомендовали губернатору продлить карантин.

Видео: Instagram / @minzdrav_03 / Минздрав Республики Бурятия