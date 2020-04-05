На Кубани продлили режим карантина до 12 апреля

Обращение губернатора Краснодарского края транслировало местное телевидение.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к местным жителям с объявлением о продлении карантинного режима в регионе до 12 апреля. Глава края отметил, что принятию решения способствовали советы от "ведущих медиков-инфекционистов". Они рекомендовали губернатору продлить карантин.

Кондратьев добавил, что в ближайшее время власти региона объявят меры поддержки малого и среднего бизнеса региона.

Ранее мы сообщали о том, как в соцсетях широко разошлось видео, на котором в очередях за документами стоят жители Краснодарского края. Согласно новым введенным правилам, всем жителям с автомобилями требовалось получать еще и пешеходные пропуска. На это остро отреагировали представители бизнеса, которым необходимо развозить на автомобилях продукты в разные магазины.Теперь на очереди отреагировала власть.

Видео: Telegram / Вениамин Кондратьев