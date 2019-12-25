В Нижегородской области школьников досрочно отправили на каникулы

Каникулы начнутся 19 октября. К каникулам добавили неделю.

Правительство Нижегородской области отправляет школьников на каникулы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в социальных сетях сообщил, что правительством региона принято непростое решение. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе с 19 октября, раньше назначенного, школьников отправляют на каникулы.

Приняли непростое решение о начале школьных каникул с 19 октября. Добавляем одну дополнительную неделю к обычным школьным каникулам. Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области

Никитин сообщил, что в области повышается количество детей, заболевших коронавирусом. К счастью, тяжелых случаев у них не наблюдается. Но в то же время от школьников заражаются педагоги, учителя, а также члены семей школьников. Дополнительная неделя к каникулам добавлена, чтобы разорвать цепочку заражений, так как инкубационный период составляет 14 дней.

Кроме того, дано задание профильным министрам сформулировать рекомендации работодателям о предоставлении возможности удаленной работы или отпуска одному из родителей детей, учащихся от 1 до 5 классов на период каникул.

В период школьных каникул рекомендовано не ездить в другие регионы, ограничить посещения ТЦ, массовые мероприятия. Секции, кружки хоть и с ограничениями продолжат работу.

Все эти решения принимаются не от хорошей жизни, а для безопасности людей и спасения жизней. При этом мы исходим из цели минимального дискомфорта для людей от ограничений. Но жить совсем как обычно, как будто вируса нет, пока, к сожалению, не получится. Глеб Никитин, Губернатор Нижегородской области

Ранее:С 16 октября в Ростовскую область возвращается режим самоизоляции

Фото:pixabay