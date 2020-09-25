В Нижегородской области нашли убийцу 9-летней девочки

Им оказался бывший отчим ребенка, так мужчина отомстил ее матери за неудачные отношения.

В Неклюдово Нижегородской области поймали убийцу 9-летней девочки.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал первые подробности трагедии, которая произошла накануне в Неклюдово Нижегородской области. Маленькая школьница возвращалась домой, но так и не вернулась. Во время поисков ребенка нашли убитым в малолюдном месте населенного пункта.

Сегодня утром региональные следственные органы СКР сообщают, что подозреваемый (1986 года рождения) в убийстве малолетней девочки задержан. С ним ведутся следственные действия.

По сообщениям в телеграм-каналах, убийца - бывший отчим девочки, поэтому ребенок так спокойно и ушел с остановки с мужчиной. Павел Сурков, так зовут подозреваемого, ранее был судим за грабежи, разбой и нанесение тяжких телесных. После возвращения на свободу у него не задались отношения с матерью девочки.

Накануне мужчина напился, убил собутыльницу и целенаправленно отправился убивать падчерицу.

Видео: Mash

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области, т-м канал Полковник Трифонов