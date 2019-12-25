С 16 октября в Ростовскую область возвращается режим самоизоляции

Режим самоизоляции будет в усеченном варианте.

С пятницы 16 октября в Ростовской области вводится режим самоизоляции, сообщает издание 1rnd.ru со ссылкой на главу регионального пресс-центра по информированию о ситуации с коронавирусом Сергея Тюрина. Документ был подписан вечером в среду 14 октября.

Известно, что режим самоизоляции в регионе будет в усеченном варианте по сравнению с весенним. Для граждан старше 65 лет рекомендовано оставаться на полной самоизоляции. Работодатели будут обязаны перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников и всех работников старше 65 лет. Будут запрещены развлекательные и массовые мероприятия. Общепит, в том числе кафе и рестораны, работать будут до 22 часов. Закроются фудкорты.

В то же время фитнес-центры, бассейны, кафе, рестораны, ТЦ, кинотеатры и театры будут работать.

Подробные правила поведения будут разъяснены позднее правительством региона.

За сутки в Ростовской области выявлено 281 человек с коронавирусной инфекцией. Это четвертое место по России после Москвы и области и Санкт-Петербурга. Умерли 12 человек, это третья позиция в печальном рейтинге после Москвы и Санкт-Петербурга.

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