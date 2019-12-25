В России за сутки умерли рекордные 286 человек с коронавирусом

В России за сутки умерло почти 300 пациентов (286) с подтвержденным коронавирусом. Это рекордная цифра с начала эпидемии.
Регионы с наибольшими цифрами летальности:
Москва 57
Санкт-Петербург 46
Ростовская область 12
Республика Дагестан 9
Московская область 9
Республика Коми 7
Республика Татарстан 7
Свердловская область 7
Ульяновская область 7
Кемеровская область 7
Ставропольский край 6
Нижегородская область 6
Алтайский край 6
Новосибирская область 6
Мурманская область 5
Удмуртская Республика 5
Пермский край 5
Воронежская область 5
Костромская область 5
За весь период с начала эпидемии в России умерли 23 491 человек с коронавирусом.
Ранее: Новые данные по коронавирусу по регионам
Фото:pixabay
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