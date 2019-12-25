В России за сутки умерли рекордные 286 человек с коронавирусом

В России зафиксирован антирекорд по летальным исходам пациентов с COVID-19.

В России за сутки умерло почти 300 пациентов (286) с подтвержденным коронавирусом. Это рекордная цифра с начала эпидемии.

Регионы с наибольшими цифрами летальности:

Москва 57

Санкт-Петербург 46

Ростовская область 12

Республика Дагестан 9

Московская область 9

Республика Коми 7

Республика Татарстан 7

Свердловская область 7

Ульяновская область 7

Кемеровская область 7

Ставропольский край 6

Нижегородская область 6

Алтайский край 6

Новосибирская область 6

Мурманская область 5

Удмуртская Республика 5

Пермский край 5

Воронежская область 5

Костромская область 5

За весь период с начала эпидемии в России умерли 23 491 человек с коронавирусом.

Ранее: Новые данные по коронавирусу по регионам

Фото:pixabay