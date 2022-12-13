В Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Пожарные занимаются ликвидацией открытого огня.

Прокуратура Нижегородской области сообщила о воспламенении здания нефтеперерабатывающего завода, расположенного в Кстовском районе российского региона. В настоящее время специалистами организована проверка по факту произошедшего. По предварительным сведениям, бригады пожарных вызваны по адресу Центральное шоссе, дом 9. Речь идет о промышленном предприятии. По информации от Telegram-канала SHOT, там располагается объект "Лукойла".

Предварительно, загорелась установка с бензином. В эти минуты спасатели докладывают о ликвидации открытого огня.. ТГ-канал SHOT

На Кировском заводе горел формовочный цех.

Фото и видео: Telegram / SHOT