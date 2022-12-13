На Кировском заводе горел формовочный цех

Информация о пожаре поступила на пульт в 16:18.

Днем 6 февраля на территории Кировского завода произошел пожар. Возгорание было в доме 47, литера АЛ, по проспекту Стачек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу.

Информация о пожаре поступила на пульт в 16:18. Загорелась обстановка в складском помещении, площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Возгорание потушили в 17:16.

Как пишет "Фонтанка", по этому адресу находится нефтяная бункеровочная база. Возгорание зафиксировали на складе легковоспламеняющихся жидкостей.

Фото: Piter.tv

