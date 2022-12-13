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На Кировском заводе горел формовочный цех
Сегодня, 20:48
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На Кировском заводе горел формовочный цех

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Информация о пожаре поступила на пульт в 16:18.

Днем 6 февраля на территории Кировского завода произошел пожар. Возгорание было в доме 47, литера АЛ, по проспекту Стачек. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по городу. 

Информация о пожаре поступила на пульт в 16:18. Загорелась обстановка в складском помещении, площадь пожара составила около 20 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Возгорание потушили в 17:16. 

Как пишет "Фонтанка", по этому адресу находится нефтяная бункеровочная база. Возгорание зафиксировали на складе легковоспламеняющихся жидкостей.

Фото: Piter.tv
 

Теги: кировском заводе, формовочный цех
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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