Двое жителей региона признались в факте выращивания каннабиса.

В Нижегородской области пресечены факты хранения растительного наркотика. Об этом сообщили представители правоохранительных органов на официальном сайте МВД России. Известно, что операция по задержанию подозреваемого проходила в рамках программы "Мак-2021" на территории Арзамасского района. Полицейские выявили два дачных участка, на которых был размещен каннабис.

Первого нарушителя полиция нашла в селе Чернуха. Дом принадлежит 39-летнему жителю Арзамаса. На его территории найдено порядка 636 кустов с запрещенным в РФ растением, а также еще 28 кусов, хранящихся за теплицей. Второ эпизод зафиксирован в селе Малое Туманово. Там участок принадлежит 54-летнему местному жителю. У него найден 31 куст конопли.

По выявленным фактам в МВД возбудили уголовные дела по части 2 статьи 228 УК РФ. Подозреваемые дали признательные показания. Они сообщили, что выращивали каннабис для личного употребления. Ведется расследование.

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Фото и видео: сайт МВД России