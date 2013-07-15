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В Петербурге сотрудницу наркоконтроля застали на рабочем месте в неадекватном состоянии
Сегодня, 20:01
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В Петербурге сотрудницу наркоконтроля застали на рабочем месте в неадекватном состоянии

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Сотрудница работает в отделе по контролю за оборотом наркотиков с 2020 года.

Младшего лейтенанта полиции Петроградского района Петербурга застали на рабочем месте в неадекватном состоянии. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах. 

Вечером 23 августа 24-летнюю сотрудницу увидел заместитель начальника районной полиции. После чего девушку увезли в наркологическую больницу. Однако проходить медицинское освидетельствование сотрудница категорически отказалась. Выясняются детали инцидента.

Ранее мы писали, что пьяная автоледи устроила спектакль сотрудникам ДПС на Лесном проспекте. Весь спектакль произошел из-за того, что женщина не хотела освидетельствоваться. 

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, сотрудница
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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