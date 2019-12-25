Пьяная автоледи устроила спектакль сотрудникам ДПС на Лесном проспекте

Весь спектакль произошел из-за того, что женщина не хотела освидетельствоваться.

Во вторник, 17 августа, пьяная автоледи на Mini Cooper не справилась с управлением и влетела в ограждение на Лесном проспекте. На месте прибыли сотрудники ДПС, которым петербурженка устроила целый спектакль. Видео появилось в социальных сетях.

Запах алкоголя был такой, что даже на Рубинштейна воздух свежее и прозрачнее. На полу в авто валялась недопитая бутылка коньяка. автор поста

В начале оформления автоледи доказывала правоохранителям, что работает в военной организации. После не очень убедительного аргумента женщина решила устроить шоу, которое продолжалось на протяжении оформления. Петербурженка и скорую просила вызвать, и успокоительные успела выпить, и даже поплакать. Весь спектакль произошел из-за того, что женщина не хотела освидетельствоваться.

Ранее в центре Петербурга был замечен пьяный гусар, размахивающий шашкой.

Фото: pexels.com