В Нижегородской области погиб в сугробе 10-летний мальчик

Ребенок не смог выбраться из-под снега.

В Нижегородской области во время игры в сугробе погиб несовершеннолетний.

Трагедия произошла в городе Перевоз Нижегородской области днем 2 декабря. Следственные органы СУ СК РФ по Нижегородской области сообщают, два соседских мальчика гуляли во дворе недалеко от своих домов. Дети лопатами сгребали снег и строили горку, в которой делали ходы. Затем один из мальчиков уехал со своими родителями.

Вернувшись, соседи увидели, что соседский мальчик находится в сугробе. Взрослые вытащили ребенка и вызвали "скорую". Реанимационные мероприятия не дали результатов, ребенок скончался. По данному факту организована доследственная проверка. Семья, в которой рос погибший мальчик, благополучная, на учете не состоит. По предварительным данным следствия, мальчик провалился в сугроб, а выбраться самостоятельно уже не смог.

Сегодня ранее: В Саратовской области почти 2 недели ищут пропавшего мальчика (видео).

Видео: СУ СК РФ по Нижегородской области